السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد المستثمرين: المواطن بدأ جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية

أسامة حفيلة
أسامة حفيلة

أكد المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري دمياط، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية، وذلك بفضل اهتمام وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالنهوض في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف «حفيلة»، في تصريح لـ«الدستور»، أن المواطن المصري بدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه لا أحد ينكر أن عند بداية تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي شعر المواطن بأزمة، والآن يشهد المواطن جني تلك الإنجازات.

وتابع النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك مبادرات تم إطلاقها مؤخرًا ستساهم في تنشيط عدد كبير من القطاعات مثل القطاع العقاري والصناعي، وهي مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪ وقسط لمدة 30 عامًا.

وأشاد رئيس جمعية مستثمري دمياط، بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتحسين معيشة المواطن ، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من الأسر في القرى والأرياف استفادوا من تلك المبادرة.

وفي سياق منفصل، توقع زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة نتيجة للمشروعات القومية والمدن الجديدة التي قامت الدولة بتدشينها، لافتًا إلى أن أي مستثمر أجنبي يبحث أولًا عن البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة للاستثمار وبها بنية تحتية جيدة وهذا مافعلته مصر خلال الفترة الحالية.

و أكد «حفيلة»، أن الجمعية تعتزم زيادة أعداد العمالة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الأعضاء حصلوا على ثلاثة قطع أرض جديدة بالمنطقة، وذلك لتنفيذ خطتها لزيادة حجم العمالة بالمنطقة لتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي المدارس والمعاهد الفنية، مؤكدًا أن أغلب الصناعة المنتشرة في المنطقة هي صناعة الأثاث وتشكل نسبة كبيرة من حجم الاستثمارت بالمنطقة.

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