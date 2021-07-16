الجمعة 16 يوليو 2021
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الكرازة

رئيس «الإنجيلية» يرسم قسًّا لطوخ وينصب آخر لبني عمران ويجتمع بمجمع ملوي

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل رسامة القس أسعد تقي، قسًّا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بطوخ، وحفل تنصيب القس بيتر منير راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية ببني عمران، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والنائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والقس جرجس شاف الله، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي.

وفي بداية كلماته قال رئيس الطائفة الإنجيلية "أشعر بفخر واعتزاز بوجودي معكم اليوم، وألتقي شعب الكنيسة و شركاءنا في الوطن، من كل قرية ومحافظة، كما أشعر بفرح كبير في لقاء جميع من يشاركنا الفرحة في هذه المناسبات من حياتنا".

وأضاف رئيس الإنجيلية في خطاب الحفل" أعطني لأشرب، هذه الكلمات التاريخية للسيد المسيح مع المرأة السامرية، والتي تكشف عن صراع الهوية و تجاوز الصعوبات والحواجز، وهو التحدي الذي نواجهه في حياتنا اليومية ،كيف نكسر الحواجز ونتجاوز التحديات".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس أسعد تقي، والقس بيتر منير وأسرتيهما وشعب الكنيستين، بمناسبة تنصيبهما.

وشارك في مراسم الاحتفال القس أشرف جميل، رئيس مجلس الكنيسة بطوخ، القس أكرم جودة، راعي الكنيسة الإنجيلية بدير مواس، والقس بيتر إبراهيم، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بدير أبو حنس، والقس ميلاد ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بملوي بحري، والقس توما فخري، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بدير مواس، والقس سعد شكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بصنبو، والشيخ عدراوي كمال، شيخ الكنيسة الإنجيلية بعزبة شحاته.

كما اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بقسوس مجمع ملوي الإنجيلي المشيخي لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بكنائس المجمع وشؤون القسوس.

أندريه زكي الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي اندريه زكي رئيس الانجيلية اندريه زكي رئيس الكنيسة الانجيلية

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