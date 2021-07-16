فيديو اعتداء موظف على معاق بدار أيتام يثير غضب المنايفة

أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتداء موظف على طفل معاق داخل إحدى جمعيات الأيتام بشبين الكوم في المنوفية بطريقة وحشية.

وشهدت إحدى جمعيات الأيتام بشبين الكوم بالمنوفية واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل معاق ويتيم من أبناء الجميعة، بطريق وحشية داخل أحد الحمامات، ما أسفر عن إصابته بجروح ونزيف بالفم والأنف.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على الطفل بطريقة وحشية لمدة دقيقيتن، وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه، ليتداول رواد مواقع التواصل الواقعة وسط غضب شديد للمقطع الذي وصفه كثيرون بأنه فعل بعيد عن الرحمة والإنسانية.

وأكدت مصادر أمنية، لـ"الدستور"، أن أجهزة الأمن تقوم بفحص الفيديو من قبل ضباط المباحث والتحقق من ملابسات الواقعة.