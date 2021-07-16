الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

زراعة 600 شجرة مثمرة بمعهد إعداد القادة ضمن مبادرة «هنجملها»

معسكر معهد إعداد
معسكر معهد إعداد القادة بحلوان

نظم معهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، حفلا ختاميا على هامش فعاليات المعسكر الكشفي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة، تحت شعار الجمهورية الجديدة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وسلط الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة الضوء على أهمية تطوير ثقافة الإرشاد لشباب الجوالة بالمعاهد لتعزيز مهاراتهم المهنية والشخصية والاستفادة من الموارد الفكرية والابداعية لهم، موضحا أهمية العمل الكشفي فى تمكين الطلاب مهارات القيادة فهم  قادة المستقبل، مضيفا أن عقد هذه المعسكرات تساهم في بناء جسور من المعرفة والتواصل الفعال بين شباب المعاهد العليا والمتوسطة  من خلال تبادل الخبرات اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة.

وتضمن المعسكر خلال فعالياته محاضرة عن  الأمن القومى حاضر بها الدكتور رامى عاشور عضو اللجنة الوطنية  لليونسكو وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتناولت المحاضرة التعرف على التنمية السياسية والأمن القومى، ومفهوم الفساد والإرهاب وطرق تجنيد الشباب فى الجماعات الإرهابية وأثر كل منهما على الأمن القومي، وكذلك ناقشت سياسات القوى الكبرى والإقليمية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وقضايا الأمن الدولى وخرائط الاتجار بالبشر والمخدرات.

كما تضمن محاضرة عن الحركة الكشفية وحاضر بها المهندس محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، وناقشت أهمية الحركة الكشفية ودورها في تشكيل شخصية الانسان.

وشهد المعسكر محاضرة بعنوان الإرهاب الدولي وحرب المعلومات وحاضر بها العقيد الدكتور حاتم صابر الخبير العسكرى المعتمد فى مكافحة الإرهاب الدولى بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وقام بتعريف الأمن القومي المصرى بأنه قدرة الدولة المصرية على حماية قيمها الداخلية من التهديدات والتحديات، كما تضمنت المحاضرة نظريات التهديد الغربية ومنها( نظرية هدم الدول، نظرية الشرق الأوسط الجديد، نظرية الديمقراطية الأمريكية، نظرية حدود الدم)، وناقشت المحاضرة أجيال الحروب السبعة، وشرح الفرق بين مفهوم العمليات النفسية والحرب النفسية بتعريف الحرب النفسية بأنها استخدام اى وسيلة دعائية إعلامية بهدف أحباط الروح المعنوية، بينما العمليات النفسية لها أهداف سياسية ودينية واجتماعية، وأيضا تناولت المحاضرة دور مواقع التواصل الإجتماعى فى تزييف الوعى السياسى والترويج للإرهاب الدولى.

كما شهد محاضرة عن كنوز فى رحلة الحياة وحاضر بها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة قابيل، أمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس،  وهي سلسلة من الندوات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلائم مع احتياجات الطلاب الذهنية ومتطلبات العصر الحديث وللإجابة عن الأسئلة المختلفة التي تدور في أذهانهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لبناء قائد وقائدة نافعين لبلادهم قادرين علي تحمل المسئولية.

وعقدت ندوة تعريفية بأهداف مبادرة هنجملها ألقاها المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة، حيث تهدف المبادرة إلى زيادة المساحة الخضراء بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الأقتصادية، ويأتي ذلك في إطار الرؤية والخطة الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة 2030، حيث انطلقت فعاليات المبادرة انطلقت تحت رعاية  القيادة السياسية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هذا بالاضافة إلى  زراعة ٦٠٠ شجرة زيتون بمعهد إعداد القادة ضمن الخدمة العامة لفوج الجوالة .

وعلى هامش فوج إعداد القيادات الشبابية لجوالي المعاهد العليا والمتوسطة بمعهد اعداد القادة، قام الاستاذ الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن بزيارة الطلاب وتفقد الأعمال الكشفية كما ساهم في زراعة إحدى الاشجار بداخل ارض المخيم الكشفي، وبحضور الدكتور ابراهيم عسكر  مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والأستاذ أحمد ابو المحاسن مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، والأستاذ محمد الميهي مدير ادارة الرحلات والمعسكرات.

وتضمن المعسكر رفع العلم المصرى، بطولة الألعاب الإلكترونية، ومسابقة الألعاب الذهنية، التدريب على لعبة تنس الطاولة ضمن فعاليات فوج اعداد القيادات الشابة لجوالي المعاهد العليا والمتوسطة، ومباراة لكرة القدم للطالبات، إلى جانب الأعمال الفنية وتأسيس مكان للعمل الخارجي work out space" أرض المعسكر الكشفي الدائم للجوالة"  داخل معهد إعداد القادة الذي يخدم جامعات ومعاهد مصر،  فى ختام فعاليات معسكر الجمهورية الجديدة أقيم أسمار حفل الختام وتضمن عرض فنى وتم توزيع الدروع والشهادات والميداليات على المشاركين بالمعسكر.

معسكر معهد إعداد القادة بحلوان 
معسكر معهد إعداد القادة بحلوان 
معسكر معهد إعداد القادة بحلوان 
معسكر معهد إعداد القادة بحلوان 
حلوان معهد اعداد القاده معهد إعداد القادة معهد إعداد القادة بحلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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