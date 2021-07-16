«تعليم القاهرة» تعلن عن بشرى سارة للراغبين في التقديم لرياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمن لم يتقدموا هذا العام في يونيو الماضي، وذلك اعتبارا من 17/7/2021 الجاري، وحتى 31/8/2021 المقبل.

وذلك من خلال عبر الرابط التالي:

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index

وأكدت المديرية، أنه سوف يتم اعلان النتيجة بعد غلق باب التقديم للجميع سواء من تقدم في يونيو أو في فترة المد وذلك في سبتمبر .

طريقة التقديم للعام للدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢:

1- التقديم عبر الرابط التالي

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index

2- اختيار نوع المدرسة رسمية أو مدرسة لغات واختيار المحافظة.

3- إدخال بيانات الطالب من الرقم القومي وتاريخ الميلاد ونوع الطالب والمحافظة التابع لها.

الأوراق المطلوبة للتقديم برياض الأطفال 2021

1- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر مع 5 صور ضوئية للشهادة.

2- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل، وما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.

3- عدد 4 صور شخصية للطفل.

شروط التقديم لرياض الأطفال 2021

1- أن يكون الطفل في 1/10/2021 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات .

2- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل وفق ما تم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

3- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم على مدرستين للغات في الوقت نفسه والتوقيع على تعهد بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق، لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوما بعد إعلان النتيجة.

4- اجتياز الطالب المقابلة الشخصية بعد إعلان النتيجة.

جدير بالذكر، أن المديرية أتاحت التقديم من أول يونيو المقبل وحتى نهاية الشهر.