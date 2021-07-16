مصادر: زيادة الرحلات بين مطاري القاهرة ومرسى علم خلال عيد الأضحى

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي، عن زيادة الرحلات الجوية الداخلية التي ستهبط بمطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لحرص ألاف المواطنيين على قضاء تلك الأيام بالشواطىء الجميلة بمدنية مرسى علم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتددابير الاحترازية والوقائبة المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد تلقت إخطارات من مختلف شركات الطيران والسياحة لتسيير رحلات جوية سياحية إلى مدينة مرسى علم بداية من الأسبوع المقبل وتزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم سلطات مطار مرسى علم بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى المطار خلال تلك الفترة، والتي من المتوقع أن تشهد كثافة ركابية وجوية هائلة.

وأشارت المصادر إلى أن مطار مرسى علم الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة كثافة ركابية وجوية متنوعة ومختلفة الجنسيات، خاصة مع حصول المطار على شههادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الشهور الماضيةن مما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات لتشغيل الجوي والركابي مختلف الجنسيات، لاطمئنان الوفود السياحية والركابية على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التب تتبعها سلطات مطار مرسى علم الدولي.

وأوضحت المصادر، أن مطار مرسى علم الدولي يعد أحد وأهم المطارات ذات المقاصد السياحية التي تتمتكلها جمهورية مصر العربية، حيث يتميز بالامكانيات الضخمة والهائلة، بالإضافة إلى العناصر البشرية الممؤهلة والمدربة للعمل بالمطارات.

وتوقعت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد كثافة في الحركة الركابية والجوية متنوعة الجنسيات، خاصة مع بدء الفصل الصيفي، والذي يشهد كثافة في معدلات التشغيل.