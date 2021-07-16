موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021.. بعد أيام قليلة يبدأ جميع الموظفين في كل الهيئات والجهات الحكومية، الإستعداد لصرف مرتب شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أيام من صرف مرتب شهر يوليو الجارى بالزيادة السنوية، وفى ظل وجود مناسبات دينية عجلت بموعد صرف المرتبات منها قدوم عيد الأضحى المبارك.





موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

يبدأ صرف مرتبات الموظفين بجميع الجهات الحكومية لشهر أغسطس على مدار خمسة أيام كاملة بداية من 17 أغسطس ، حيث يتم تخصيص يوم محدد لصرف مرتبات عدة جهات، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، وإجراءات التباعد الإجتماعى حفاظا على صحة المواطنين.



ويتم صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين في الحكومة بداية من يوم 17 أغسطس الموافق يوم الثلاثاء، وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي لكافة البنوك المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد وغيرها من الوسائل الإلكترونية وشركات الدفع الإلكتروني.



وتقوم 33 وزارة وجهة حكومية بصرف مرتبات شهر أغسطس خلال يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس المقبل، فيما تقوم 20 هيئة وجهة حكومية بصرف مرتبات الموظفين والعاملين بها فى اليوم التالى الأربعاء 18 أغسطس، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع محافظات مصر، أو من خلال الحسابات البنكية التى يتم تحويل المرتبات عليها.



موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، توفر الحكومة المصرية صرف مرتبات شهر أغسطس من خلال تحديد أيام معينة والتوسع الإلكترونى فى إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم صرف مرتبات الموظفين فى 13 جهة وهيئة حكومية يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى إستكمال صرف جميع مرتبات شهر أغسطس لكافة الموظفين فى الجهات الحكومية الباقية يومى الأحد والاثنين 22 و23 أغسطس حفاظا على صحة المواطنين وتحقيق التباعد الاجتماعى.



قد يهمك أيضا:



حددت وزارة المالية خمسة أيام لصرف مرتبات شهر أغسطس لكافة المواطنين، مع إتاحة الصرف خلال اليوم بأكمله لمنع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي فى كافة البنوك بمختلف مدن الجمهورية، مطالبة جميع الموظفين بالحفاظ على إجراءات التباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.