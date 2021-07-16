الرئيس السيسى يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى

تفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

وصرّح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

ووجه الرئيس السيسي بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة، ومطار العلمين ورأس الحكمة، والمنتجعات السياحية الممتدة إلي محافظة مطروح، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

السيسي يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي