الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الدفاع الألمانية تعلن حالة التأهب العسكري للكوارث

انيجريت كرامب
انيجريت كرامب

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية حالة التأهب العسكري للكوارث بسبب كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.
 

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين إن الوزيرة أنيجريت كرامب-كارنباور اتخذت هذا القرار، وأضاف: "هذا يعني أن جهات صنع القرار ستنتقل إلى حيثما يتم الاحتياج إليها، على سبيل المثال، يمكن لقائدة وحدة في الموقع أن تقرر الآن ما إذا كان يمكن توفير مركبة انتشال عسكرية أو شاحنة عسكرية أو مولد كهرباء عندما يصبح متاحا".
 

وأضاف المتحدث: "أعتقد أنه في مثل هذه الأوضاع تعتبر اللامركزية مهمة للغاية وحاسمة أيضا لنجاح الإجراءات".
 

وبحسب وزارة الدفاع، تم نشر أكثر من 850 جنديا في المناطق المنكوبة والعدد آخذ في الازدياد.
 

وقال المتحدث إن الصور من منطقة الكارثة صادمة للغاية، وأضاف: "الجيش الألماني يدعم بالطبع المساعدين الآخرين، سواء كانوا من الوكالة الألمانية للإغاثة التقنية أو رجال الإطفاء أو الشرطة أو غيرهم"، مضيفا أنه سيُجرى الاهتمام الآن بتوفر المواد المتاحة على مستوى ألمانيا لإغاثة المناطق المنكوبة، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات لكافة القوات على مستوى ألمانيا بتوفير المعدات الكبيرة اللازمة.


ولم ترغب الحكومة الألمانية في تقييم عملية الإغاثة، التي تتولى قيادتها الولايات والمقاطعات، وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، مارتينا فيتس، إنه بالنظر إلى الوضع المأساوي في المناطق التي غمرتها الفيضانات، فإن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للحديث عن تغييرات محتملة في اختصاصات الإغاثة في حالات الكوارث.


وأضافت فيتس: "يبقى أن نرى ما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من الأحداث الجارية في وقت ما"، مؤكدة أن أول شيء يجب فعله الآن هو ضمان سلامة المواطنين.
 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية لا تتمتع باختصاصات مباشرة في السيطرة على الكوارث في وقت السلم، ولكن يمكنها المساعدة بقوات إغاثة ومواد بناء على طلب الولايات.

المانيا برلين الفيضان انتشال عسكرية الوزيرة أنيجريت كرامب كارنباور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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