الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شهيد لقمة العيش.. مصرع «كهربائى» سقط من الدور الـ14 بالجيزة

جثة
جثة

لقي فني كهربائي شاب مصرعه بسقوطه من أعلى سطح عقار بالدور الـ14 أثناء عمله، في شارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق بفيصل، بدائرة قسم شرطة الهرم.

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا بمصرع شاب سقط من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكان الأهالي قد فوجئوا، منذ قليل، بسقوط شاب يعمل كهربائيًا من أعلى عقار بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق بفيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث اختل توازنه فسقط على الجزء الخارجي لجهاز تكييف كائن بشقة في الدور التاسع، ثم هوى إلى الشارع، فتحطمت رأسه، ولقي مصرعه على الفور.

يذكر أن الكهربائي الشاب يعمل في محل أدوات كهربائية أمام العمارة التي سقط منها، وقام الأهالي بإبلاغ هيئة الإسعاف فور وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة.

الهرم فني كهربائي شارع الشهيد أحمد حمدي الطوابق فيصل اللواء رجب عبد العال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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