الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «زراعة الفيوم» يعقد اجتماعا طارئا مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم

عقد اليوم الخميس، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً طارئا مع إدارة حماية الأراضي بالمديرية ومسئولي الحماية بالإدارات الزراعية بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتشديد على جهاز حماية الأراضي بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام حماية الأراضي بالمديرية والمهندس ربيع محفوظ مدير مركز المعلومات والمهندسة شيماء محمد المكتب الفني و فاطمه جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم.

حيث تم مناقشة كل ما يخص دور حماية الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

وشدد وكيل الوزارة، على أن يتم المرور والمتابعة اليومية من قبل حماية الأراضي بالإدارة الزراعية وعمل تقرير يومي ويتم عرضه علي مدير الإدارة الزراعية بالمركز لاتخاذ اللازم.

وكيل زراعة الفيوم اجتماع طارئ ومسئولي حماية الأراضي بالمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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