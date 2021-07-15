الخميس 15 يوليو 2021
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سياسي

برلمانى: «حياة كريمة» تهدف للقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطن

احمد عبد الماجد
احمد عبد الماجد

قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، من أعظم المبادرات والتي من شأنها تغير حياة 60 مليون مواطن للأفضل وتحقيق التنمية المستدامة في القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الأمم المتحدة أشادت بنجاح مصر فى إدراج 3 مبادرات تنموية على منصات المنظمات وأنه توجد شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية، تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على العدالة الاجتماعية والتعليم.


وأوضح عبدالماجد، في بيان له، أن "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة أفضل لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة ستعمل على التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بجانب الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أنها توفر فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية وإشعارهم بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، بجانب سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى.

ولفت النائب إلى أن "حياة كريمة" ستغير وجه القرية المصرية فضلا عن أنها ستعيد تشكيل المجتمع المصري من جديد، فالمشروع هو مشروع شامل، فهو سياسي واقتصادي وصناعي وزراعي، وسوف تعمل على تطوير كثيرا من الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

ويشهد استاد القاهرة الدُولى، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء، كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، وذلك للاحتفال لإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة".

النائب أحمد عبدالماجد مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمه التنمية المستدامة القرية المصرية

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