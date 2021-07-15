برلماني يطالب الرئيس السيسى بضم قرى السويس لـ«حياة كريمة»

طالب النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب عن السويس، لدعم قرى محافظته لمبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن سبب عدم إدراجها ضمن خطة المبادرة يأتي نتيجة لكون السويس محافظة ساحلية ذات أحياء، موضحا أن هناك مناطق بالسويس تعاني من انهيار الخدمات فيها ففي حي الجناين 70% من قراه بدون صرف صحي، كما أن المحافظة بشكل عام من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي والمياه نتيجة لتهالك محطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك أعمدة الضغط العالي.

وأضاف عبيد في تصريحات، لـ"الدستور"، نتعشم أن يقرر الرئيس السيسي ضم قرى السويس للمبادرة التى منحت قبلة الحياة لقرى كثيرة، مشددًا على تدنى الخدمات بالمحافظة وانهيار شبكات الطرق فبعض الطرق لم يطور من سنة 1979 حتى الآن في ظل أن المحافظة صناعية بالمقام الأول مما يستوجب تحسين شبكة الطرق وتمهيد طرق جديدة لتدعيم قطاع الصناعة ونقل البضائع.

ومن المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، في احتفالية ضخمة ومن المقرر أن تستعرض الاحتفالية اليوم كل جوانب المبادرة بداية من فكرة تأسيسها وقصة نجاحها وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات، وتوثيق هذه الإنجازات منذ بداية المبادرة في مختلف القرى المصرية وحتى الآن.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قرى ومراكز المبادرة.

وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.