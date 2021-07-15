الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تشدد الحدود على القادمين من كوستاريكا وناميبيا والدومينيكان

كورونا
كورونا

قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، إنها ستشدد الضوابط الحدودية على الزوار القادمين من كوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وناميبيا في إطار مواجهة انتشار سلالة دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الانباء اليابانية /كيودو/ عن وزارة الخارجية قولها إنه في إطار مجموعة جديدة من إجراءات مراقبة الحدود تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم، سيطلب من الزائرين من الدول الثلاث وكذلك جمهورية ساخا في شرق روسيا البقاء في مرافق مخصصة لمدة ثلاثة أيام بعد الوصول وإخضاعهم لمزيد من اختبارات فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أنه سيطلب من المسافرين من موسكو أيضا الخضوع للحجر الصحي لمدة ستة أيام في منشآت مخصصة ، وإجراء اختبارات إضافية في اليومين الثالث والسادس بموجب الإجراء الجديد.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها  كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الحكومة اليابانية كورونا كوفيد اللقاح الدومينيكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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