الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تأهيل وتبطين «ترعة بشارة» بمركز الحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية، بأطوال 100 كم، وبتكلفة 300 مليون جنيه، لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة، بأطوال 180 كم، وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه، لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بشاره بطول 7.5 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه، لخدمة زمام 4000 فدان، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمسافة 750 متر، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 10%، وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم، وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12 سم.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بشارة، بزمام هندسة ري الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على التزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

 

محافظة الشرقية المزارعين الفائدة فدان محافظ الشرقية خطة تسليم معدلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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