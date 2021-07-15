إصابة طالبتين ومشرفة بأزمات صحية في مدرسة بأسوان

أصيبت طالبتين ومشرفة بلجان مدرسة أسوان الثانوية بنات وسط المدينة، بأزمات صحية، مساء اليوم الخميس، أثناء سير امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وتم استدعاء المسعف والمشرف بسيارة الإسعاف المتمركزة أمام المدرسة، لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا من سيارة الإسعاف المتمركزة أمام مدرسة أسوان الثانوية بنات، بتعرض طالبتين خلال تأديتهن لامتحان ماده الجغرافيا داخل المدرسة للأزمات صحية، وهم الطالبة'' أروى. خ. ح''، حيث أن لديها حساسية على الصدر، ما أدى إلى شعورها بضيق التنفس، أثر التوتر التي مرت به خلال الامتحان، وتم اعطاءها لجلسة تنفس، والطالبة نورهان. ي''، ولديها هبوط في مستوى السكر بالدم، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المدرسة بواسطة مسئولوا سيارة الإسعاف وهم : طلعت حسن، وأمام خليل، بالإضافة إلى أنه تم نقل مشرفة تابعه لنفس اللجنه لحالة إعياء وتم نقلها لسيارة الإسعاف لتلقي الاسعافات الأولية اللازمه.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في أسوان، تكثيف أمنى مشدد لتأمين الطالبات خلال تأدية امتحانات الثانوية العامة، وتوفير مناخ هادئ في البيئة المحيطة، والسيطرة الأمنية على حركة المرور في الشوارع.

جدير بالذكر أن شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب والطالبات لأداء الأمتحانات بكل سهولة ويسر وبث روح الطمأنينة لديهم ، بجانب أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تركيب المظلات وتمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان وتوفير المياه المثلجة والمبردات ووسائل التهوية المختلفة ، فضلاً عن جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين لإستضافتهم وتقديم كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم.

وأكد المحافظ استمرار انتظام حركة سير الأتوبيسات والمينى باص المكيفة التي وجه محافظ أسوان بتوفيرها لأول مرة وبمشاركة مجتمعية من أجل نقل الطلاب والطالبات باللجان التي تقع على مسافات بعيدة عن مقر إقامتهم ، علاوة على فتح كوبرى خزان أسوان القديم بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الإمتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.

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