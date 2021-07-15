الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة طالبتين ومشرفة بأزمات صحية في مدرسة بأسوان

أسعاف مدرسة أسوان
أسعاف مدرسة أسوان الثانوية بنات

أصيبت طالبتين ومشرفة بلجان مدرسة أسوان الثانوية بنات وسط المدينة، بأزمات صحية، مساء اليوم الخميس، أثناء سير امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وتم استدعاء المسعف والمشرف بسيارة الإسعاف المتمركزة أمام المدرسة، لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا من سيارة الإسعاف المتمركزة أمام مدرسة أسوان الثانوية بنات، بتعرض طالبتين خلال تأديتهن لامتحان ماده الجغرافيا داخل المدرسة للأزمات صحية، وهم الطالبة'' أروى. خ. ح''، حيث أن لديها حساسية على الصدر، ما أدى إلى شعورها بضيق التنفس، أثر التوتر التي مرت به خلال الامتحان، وتم اعطاءها لجلسة تنفس، والطالبة نورهان. ي''،  ولديها هبوط في مستوى السكر بالدم، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المدرسة بواسطة مسئولوا سيارة الإسعاف وهم : طلعت حسن، وأمام خليل، بالإضافة إلى أنه تم نقل مشرفة تابعه لنفس اللجنه لحالة إعياء وتم نقلها لسيارة الإسعاف لتلقي الاسعافات الأولية اللازمه.

وشهدت لجان امتحانات  الثانوية العامة في أسوان، تكثيف أمنى مشدد  لتأمين الطالبات خلال تأدية امتحانات الثانوية العامة، وتوفير مناخ هادئ في البيئة المحيطة، والسيطرة الأمنية على حركة المرور في الشوارع.

جدير بالذكر أن شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب والطالبات لأداء الأمتحانات بكل سهولة ويسر وبث روح الطمأنينة لديهم ، بجانب أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تركيب المظلات وتمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان وتوفير المياه المثلجة والمبردات ووسائل التهوية المختلفة ، فضلاً عن جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين لإستضافتهم وتقديم كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم.

وأكد المحافظ استمرار انتظام حركة سير الأتوبيسات والمينى باص المكيفة التي وجه محافظ أسوان بتوفيرها لأول مرة  وبمشاركة مجتمعية من أجل نقل الطلاب والطالبات باللجان التي تقع على مسافات بعيدة عن مقر إقامتهم ، علاوة على فتح كوبرى خزان أسوان القديم بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الإمتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق. 

received_344696173785677
received_344696173785677
received_885271772399087
received_885271772399087
أسوان حساسية امتحانات طالبات امتحانات الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

لطلاب «الثانوية» .. أهم أسئلة منهج الكيمياء قبل امتحان السبت

استعدادات مكثفة لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

«عمليات الثانوية»: ضبط أكثر من 20 حالة غش في امتحان الجغرافيا

جيولوجي عالمي: ثقل المياه فى سد النهضة سيحرك الفوالق الأرضية ويغرق السودان

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى