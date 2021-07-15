1308 إصابات جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل ألف و308 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أن اليوم هو الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه أعداد الإصابات حاجز الـ 1000 حالة، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية تحاول احتواء انتشار الإصابات بالفيروس التاجي بعدما فرضت، يوم الخميس الماضي، حالة الطوارئ للمرة الرابعة في طوكيو بدءا من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل.

يذكر أن الحكومة اليابانية ألغت حضور الجمهور في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي ستقام في العاصمة، وستنطلق فعالياتها في 23 يوليو الجاري.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.