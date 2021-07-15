من أمام لجان الثانوية.. أولياء الأمور: «أملنا في ربنا ولادنا يخلصوا على خير»

اتخذ عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة شعار "أملنا في ربنا كبير وحلمنا ولادنا يخلصوا امتحانات على خير" منهجا لتلك الفترة في حياتهم، بعدما أنهى بعض الطلاب حياتهم خوفا من نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مما دفعهم للدعاء لأولادهم والعمل على طمأنتهم، قائلين: "طالما انتو بخير مش عاوزين حاجة من الدنيا وانتو عملتوا اللي عليكم".

وقالت ريهام ممدوح، لي أمر، إن أخبار وفاة زملائهم طلاب الثانوية العامة تؤثر سلبيا عليهم، تقول: "بحاول أبعد بنتي عن السوشيال ميديا بقدر الإمكان، وببلغها إنها تعمل اللي عليها والباقي بتاع ربنا وده اختبار من ربنا".

بينما قالت والدة مريم، إنها لم تنجب غيرها وكانت تسهر معها الليالي وتساعدها في المذاكرة واستذكار دروسها، وتعطي لها المشروبات الساخنة باستمرار لتهدئتها، وتعمل على أن تصل لها رسالة أنها لم تحزن على المجموع التي تحصل عليه بعدما حلت أكثر من سؤال خطأ في اللغة الألمانية واللغة العربية.

أما والد أميرة، يسعى دائما لبث الطمأنينة في نفس ابنته، وشراء الحلوى لها بعد كل امتحان وتهيئة المنزل للمذاكرة، وتوفير لها كل ما تحتاجه.

وبدأ منذ قليل، امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بعد انتهاء كافة الإجراءات الاحترازية وتفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب، قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

ويؤدي اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي 255 ألف و353 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات بامتحان الرياضيات للشعبة العلمية أمس، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش.