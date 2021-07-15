الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي لاستقبال عيد الأضحى

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.  


ووجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء وتكثيف الحملات على الأسواق والتفتيش على محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعاتها بكافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من سلامة السلع المطروحة بالأسواق للمواطنين واستيفائها كافة الاشتراطات الصحية مع تشديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال أيام العيد.  


من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها مؤكدًا على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، لافتا إلى أن غرفة عمليات الطوارئ بالمديرية خصصت رقم (01060603745) على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى من المواطنين خلال إجازة العيد وعلى ربط تام مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية.


وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تم وضع خطة عمل لضبط الأسواق، وعمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الأحياء والطب البيطري والتموين وتكثيف المرور والتفتيش على محال بيع اللحوم والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها وسحب عينات مختلفة منها للتأكد من صلاحيتها.

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