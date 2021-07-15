كورونا يفرض على فيكتوريا الأسترالية إغلاقا عاما 5 أيام

أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الخميس، إغلاقا عاما لخمسة أيام بسبب كورونا وفقا لما نقلته العربية في خبر عاجل ورد اليها منذ قليل .

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن سيدني أكبر مدن أستراليا تستعد لعزل عام مطول بسبب كوفيد-19 مع تحذير المسؤولين من احتمال تجاوز الإصابات اليومية الجديدة حاجز المئة الاثنين الماضي، وسط تفش سريع لسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس" الروسية ، تتزايد الإصابات الجديدة يوميا على الرغم من دخول المدينة، التي يقطنها خمس سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، في عزل عام منذ أكثر من أسبوعين.

وأشارت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان إلى توقع تمديد العزل العام إلى ما بعد تاريخ الانتهاء المقرر في 16 يوليو محذرة من أن الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن.

وتم تشديد إجراءات العزل العام في بداية الأسبوع حيث تم تنبيه السكان إلى عدم الابتعاد أكثر من عشرة كيلومترات عن منازلهم عند ممارسة الرياضة وتم قصر التجمعات الخارجية على شخصين فقط وعدم السماح إلا لشخص واحد فقط في الأسرة مغادرة المنزل كل يوم لشراء الضروريات.

ونجحت أستراليا في السابق في وقف التفشي المتفرق للإصابات من خلال عمليات العزل العام المبكر والتعقب السريع للمخالطين للمصابين وفرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

وسجلت أستراليا في المجمل نحو 31200 إصابة و911 حالة وفاة منذ بدء الجائحة محققة أداء أفضل من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى في التصدي لجائحة كورونا.

كما أفادت بيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الإثنين، أنه تم في المجمل إعطاء 9.1 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

وقدرت "بلومبرج" أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا يبلغ 127 ألفا و489 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر سبعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 20 أسبوعا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 31 ألفا و103 حالات، بخلاف وفاة 911 شخصا.