الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: عودتنا للاتفاق النووي سيمكنا من الرد على تحديات إيران بشكل أفضل

الاتفاق النووي
الاتفاق النووي

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العودة إلى تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيمكن الولايات المتحدة من الرد بشكل أفضل على التحديات من قبل إيران.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على مدى ضرورة مواصلة التفاوض مع إيران في ظل قضية "تآمر" عناصر في الاستخبارات الإيرانية لخطف صحفي أمريكي: "تقييد البرنامج النووي الإيراني من خلال العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة... ما سيجعل البرنامج قابلا للمراقبة في إطار الاتفاق، سيضمن لنا ظروفا أفضل للرد على باقي التحديات من قبل إيران".

 

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إيران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

 

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة أكدت بوضوح استعدادها لخوض الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا، مشيرا إلى أن السؤال حول مدى استعداد إيران لمواصلة العملية التفاوضية يحب التوجه به إلى السلطات في طهران.

الولايات المتحدة الامريكية إيران الاتفاق النووى الرد على التحديات البرنامج النووي الإيراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

«الصحة»: تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا.. و6 حالات وفاة

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

كبار السن المستفيدون من «حياة كريمة»: «المبادرة حفظت كرامة شعرنا الأبيض»

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

«حياة كريمة».. المستفيدون من الأسواق المطورة: الرئيس السيسى يهتم بأدق التفاصيل

المفوضية الأوروبية تعتمد حزمة مقترحات جديدة بشأن سياسات المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى