واشنطن: عودتنا للاتفاق النووي سيمكنا من الرد على تحديات إيران بشكل أفضل

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العودة إلى تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيمكن الولايات المتحدة من الرد بشكل أفضل على التحديات من قبل إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على مدى ضرورة مواصلة التفاوض مع إيران في ظل قضية "تآمر" عناصر في الاستخبارات الإيرانية لخطف صحفي أمريكي: "تقييد البرنامج النووي الإيراني من خلال العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة... ما سيجعل البرنامج قابلا للمراقبة في إطار الاتفاق، سيضمن لنا ظروفا أفضل للرد على باقي التحديات من قبل إيران".

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إيران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة أكدت بوضوح استعدادها لخوض الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا، مشيرا إلى أن السؤال حول مدى استعداد إيران لمواصلة العملية التفاوضية يحب التوجه به إلى السلطات في طهران.