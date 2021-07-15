الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر يواصل صرف معاشات يوليو لمن تخلف عن الصرف

بنك ناصر
بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن استمرار صرف معاشات من تخلف عن الصرف من خلال الماكينات الآلية، بناءً على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث تم توفير كافة أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك.

 

وأشار بنك ناصر، عبر موقعه، إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

من ناحية أخرى، أكد البنك، أنه يحق للفرد أو الأسرة في حالة الاحتياج ولمواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة ، الحصول على مساعدات نقدية وعينية، وفقا للشروط الآتية:- 

- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية  للأسرة مثل " الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام ".

- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض، ويحتاج الى إجراء عملية أو جلسات أو أدويـة بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية .

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات .

وللإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسباً في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة.

وزيرة التضامن رؤية مصر 2030 وزيرة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا الحكومة المصرية المعاهد الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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