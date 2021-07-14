سينجل ماذر.. تفاصيل إعلان قمر اللبنانية حملها من مجهول

أثارت المطربة اللبنانية قمر جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانها لحملها دون زواج.

وشن متابعو قمر اللبنانية هجوما حادا عليها بعدما أعلنت عن حملها دون زواج، ما جعل الأخيرة ترد عبر انستجرام على الهجوم التي تعرضت له قائلة: “السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه”.

تفاصيل إعلان قمر اللبنانية حملها من مجهول

قمر اللبنانية

وأضافت قمر: “من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر، مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته”.

قضية نسب للمطربة قمر اللبنانية

وفي سياق آخر، أقامت المطربة قمر اللبنانية دعوى إثبات نسب في المحاكم المصرية، مستأنف رقم 543 لسنة 2010 أسرة الدقي ضد كل من جمال محمد أشرف أبو الوفا مروان، ووزير الداخلية بصفته طلبا للحكم بثبوت نسب الصغير جيمي محمد جمال محمد أشرف أبو الوفا مروان، إلى أبيه وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بقيد الصغير بسجل المواليد بمصلحة اﻷحوال المدنية بمكتب صحة الدقي مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة قوﻻ منها إنها تزوجت "جمال مروان" بموجب عقد عرفي كامل اﻷركان بالشهود و الإقرار مؤرخ فى 16 يناير 2010 ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج.

وقضت المحكمة في 31 مايو 2017، برفض استئناف المطربة اللبنانية وتأييد حكم أول درجة برفض قضية النسب وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

أخر أعمال قمر الفنية

يذكر أن أحدث أعمال قمر الفناية هي أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

كما شاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

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"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم العظماء السبعة التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.