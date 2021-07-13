صاحب واقعة قطار منوف لـ«الدستور»: «بنتى حالتها النفسية وحشة لأنى اتهنت قدامها»

قال محمد رشاد صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف عليه، إنه كان في زيارة إلى منزل جدة ابنته، في قرية الحامول بمركز منوف بمحافظة المنوفية، واستقل القطار القادم من القاهرة.

وأوضح «رشاد» في تصريحات لـ«الدستور» أنه أب لثلاث بنات، يربيهن بمفرده بعد وفاة زوجته منذ 3 سنوات ومقيم في القاهرة، وكان قادمًا لزيارة والدة زوجته المريضة بصحبة ابنته «مريم».

وأضاف: «بنتي حالتها النفسية وحشة ولسه بتعيط لحد دلوقتي بسبب إني اتهنت قدامها.. اتهنت جامد من الكمساري واعتدى عليا بالضرب على وجهي»، موضحًا أن أكثر من شخص عرضوا على الكمساري دفع الغرامة لكن هو رفض بتعنت وصمم على عمل محضر.

ووثّقت هناء قنديل، محامية، بهاتفها المحمول واقعة اعتداء كمساري على رجل أمام ابنته داخل قطار في محافظة المنوفية.

وقالت هناء قنديل لـ«الدستور» إنها حررت محضرًا ضد الكمساري في مركز شبين الكوم، واصطحبت سيدتين للشهادة معها في قسم الشرطة لحفظ حق الرجل المُعتدى عليه، ليعاقب كل مَن تسوِّل له نفسه ما فعله هذا الكمساري وصفع شخص كل ذنبه أنه لا يملك ثمن التذكرة ولتعنته في عدم أخذ الأجرة منها.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته خمس دقائق وقعت أحداثه داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمساري ومساعديه، مع إحدى السيدات (مصورة الفيديو)، قالت إنهم اعتدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على ثمن التذكرة، وعدم دفع الغرامة.

وظهرت السيدة وهي تخرج 50 جنيهًا قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمساري رفض، بينما توعدته السيدة بمعاقبتهم قانونيًا.

وأكدت هناء قنديل أنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتًا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيهًا لدفعها للكمساري، لكنه رفض الحصول على الغرامة.

وأضافت أن الكمساري كان برفقته أحد الأشخاص وهو مَن اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته وفق رواية جميع الموجودين بالقطار.

وأوضحت أن الشخص صاحب التذكرة كان من المفترض أن ينزل محطة قطار منوف، ولكنه لم يستطع، فقرر النزول في محطة الحامول، ولكن بسبب الواقعة حاول النزول في محطة قبلها لعدم قدرته المالية، ولكن الكمساري تعامل معه بطريقة سيئة جدًا ورفض نزوله، مؤكدة أنه فور وصولها محطة شبين الكوم أبلغت قسم شرطة المحطة بالواقعة، وسلمت لهم فيديو الواقعة قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.