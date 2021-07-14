الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ سيدة تفترش الشارع بحدائق أكتوبر ونقلها إلى دور الرعاية (صور)

سيدة بلا مأوى
سيدة بلا مأوى

أعلنت مؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان، إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، عن التعامل مع البلاغ الوارد إلى المؤسسة بوجود سيدة بمنطقة حدائق أكتوبر تفترش الأرض فى حالة إعياء شديدة، ومجهولة الهوية.

 

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه على الفور انتقل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن إلى مكان وجود السيدة، وبالحديث معها اتضح أنها تدعي" ماما روحية" تائهة، وتعاني من اضطرابات نفسية حادة وغير قادرة علي الحركة.

 

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم الاستجابي ونقلها للدار لتلقي الرعاية الكاملة لحين الوصول إلى معلومات تفيد بمكان تواجد اهلها أو سبب وجودها في الشارع.


وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبار رجال أو سيدات، وأطفال بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين، وإغاثة، ووجبات.

 

ولفت إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: الدار أنشئت من أجلهم، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى يعملان  على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

 

من جانبها، أكدت وزارة التضامن، أنه يوجد العديد من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل السريع قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتة إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

 

وأشارت إلى أنه يتم إجراء كشف طبي علي الحالات للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ثم يتم نقلها إلى الدار ووضعها فى غرفة منفصلة عن باقي النزلاء، لحين الانتهاء من كافة إجراءات السلامة.

سيدة بلا مأوى
سيدة بلا مأوى
التضامن الاجتماعي فيروس كورونا مشردين التدخل السريع فيروس كورونا المستجد انقاذ انسان مؤسسة معانا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

حرارة ورطوبة.. حالة الطقس في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

«بدائل أفضل».. أولياء أمور يُقررون إنهاء «أسطورة» الثانوية العامة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور

«عفاريت الآثار»: تفاصيل 16 يومًا من التحقيقات مع حسن راتب ونائب الجن

«القوى العاملة»: 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

«ممنوع الهوت شورت».. شروط حفل روبي تضعها في صدارة التريند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى