إنقاذ سيدة تفترش الشارع بحدائق أكتوبر ونقلها إلى دور الرعاية (صور)

أعلنت مؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان، إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، عن التعامل مع البلاغ الوارد إلى المؤسسة بوجود سيدة بمنطقة حدائق أكتوبر تفترش الأرض فى حالة إعياء شديدة، ومجهولة الهوية.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه على الفور انتقل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن إلى مكان وجود السيدة، وبالحديث معها اتضح أنها تدعي" ماما روحية" تائهة، وتعاني من اضطرابات نفسية حادة وغير قادرة علي الحركة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم الاستجابي ونقلها للدار لتلقي الرعاية الكاملة لحين الوصول إلى معلومات تفيد بمكان تواجد اهلها أو سبب وجودها في الشارع.



وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبار رجال أو سيدات، وأطفال بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين، وإغاثة، ووجبات.

ولفت إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: الدار أنشئت من أجلهم، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى يعملان على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن، أنه يوجد العديد من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل السريع قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتة إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

وأشارت إلى أنه يتم إجراء كشف طبي علي الحالات للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ثم يتم نقلها إلى الدار ووضعها فى غرفة منفصلة عن باقي النزلاء، لحين الانتهاء من كافة إجراءات السلامة.