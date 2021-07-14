«مبادرة نبيلة».. الرئاسة التونسية تجدد شكرها لمصر لدعمها فى مجابهة كورونا

جددت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، شكرها وامتنانها لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على دفعة المساعدات الطبية الجديدة لدعم تونس في مجابهة وباء كورونا "كوفيد 19".

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مساء اليوم، إن دفعة جديدة من الدعم المصري لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 متمثلّة في 3 طائرات عسكرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية، وصلت مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن هذه المبادرة النبيلة التي تُجسّد مجدّدا، علاقات الأخوة القائمة بين القيادتين والشعبين في تونس ومصر.

وحضر عملية تسلّم هذه المعدات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وإيهاب فهمي، سفير مصر بتونس، وذلك حسب بيان الرئاسة التونسية.

قيس سعيد يشكر الرئيس السيسى على دعم تونس

وفي وقت سابق، أجرى رئيس تونس قيس سعيد، السبت الماضي، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية، أن مبادرة مصر الأخوية والتي شملت معدات وأجهزة طبية لتونس لمجابهة فيروس كورونا، تعكس عمق العلاقات المتينة وقيم التضامن والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا سيّما في مثل هذه الظروف الوبائية الدقيقة.