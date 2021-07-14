240 رحلة خلال إجازة الأضحى إلى مدن الجذب السياحي بمصر

أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار توجيهات وزير الطيران المدني نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية، خاصة خلال فترة عيد الأضحي قررت مصر للطيران تشغيل ٢٤٠ رحلة جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحي بمصر في الفترة من ١٥ يوليو وإلى ٢٥ يوليو ٢٠٢١، مع التزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة.

أضاف أبو العينين أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة لجذب شرائح المجتمع من القاهرة إلي شرم والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيهًا وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيهًا.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.