محافظ الفيوم: آليات جديدة لمنظومة النظافة وجمع القمامة بالمدينة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم، اللقاء المجتمعي، بمجلس مدينة الفيوم، لمناقشة آليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة، وجمع القمامة بالمدينة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائبين ميرفت عبدالعظيم، وأيمن شكري عضوي مجلس النواب، ومحمد رجب المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين الأيوبي، ورؤساء الأحياء، والجهاز التنفيذي بمجلس المدينة، وعدد من أهالى مدينة الفيوم.
في البداية، هنأ محافظ الفيوم الحضور جميعًا بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الهدف من اللقاء الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، واستعراض كافة الخطوات والإجراءات التي تتم بين الجهاز التنفيذي ومناقشتها مع المواطنين، لبدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة، بعدد من المناطق بمدينة الفيوم، والتي تشمل المنطقة الصناعية، ولطف الله، ودله، والمسلة، لافتًا إلى أنه يجري الإعداد والتنسيق، مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع لإطلاق مبادرة لأعمال النظافة وجمع القمامة بالتوازي مع عقد مجموعة من الندوات التوعوية للمواطنين لتعريفهم بأهمية النظافة والصحة العامة، والمحافظة على أعمال التجميل والتطوير بمدينة الفيوم.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن المواطن شريك أساسي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة، من خلال التوعية، والالتزام، والتعاون، للعمل على إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الخدمية والترفيهية التي يتم تنفيذها على أرض مدينة الفيوم، والتي تشمل ميدان السواقي، وحديقة المدينة، والمجمع الخدمي الترفيهي خلف سور الحديقة الدولية، كمتنفس لأهالي المحافظة، مضيفًا أنه يتم توفير مشروعات للشباب بعدد من الميادين، وقطع الأراضي الفضاء، ومحاور بعض الشوارع، موضحًا أن تمويلها من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال مبادرة مشروعك بديوان عام المحافظة.
ولفت المحافظ إلى تفعيل رقم واتس آب خاص بمنظومة النظافة، يوجد به المسئولون عن النظافة بمدينة الفيوم ومسئولو الجهاز التنفيذي للمحافظة، لسرعة الاستجابة والمتابعة لشكاوي المواطنين، مضيفاً أنه يجري التوسع في إنشاء مصانع لتحويل المخلفات إلى كهرباء، وسماد زراعي كمصنع التغويز بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، ومصنع العدوة بمركز الفيوم، وأنه جار التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة شركة كبرى لإدارة منظومة النظافة بالمحافظة.
وأضاف المحافظ أنه تتم إعادة تنظيم المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، فضلاً عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم كموقف لسيارات الأجرة، تيسيرًا للحركة المرورية، لافتًا إلى أنه جار العمل لنقل كافة السويقات العشوائية بمدينة الفيوم إلى سوق الخضار والفاكهة بدمو، مشيرًا إلى أنه تتم الاستعانة بأبناء القرى والمناطق التي تنفذ بها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" للعمل بتلك المشروعات، وأنه تم توجيه وكيل وزارة القوى العاملة بمراجعة العمالة المحلية بتلك المشروعات.
وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لعدد من شكاوي المواطنين، موجهاً المسئولين بسرعة فحصها، وحلها، كما استعرض الحضور مقترحاتهم، وآراءهم في تطوير المدينة، والمشاركة في تطبيق منظومة النظافة الجديدة.