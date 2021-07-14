الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة «قطار منوف» ويصرف له مساعدة مالية

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب واقعة الاعتداء من كمساري قطار منوف، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وذلك في إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفوري مع استغاثتهم عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات الكمسري تجاه المواطن، مشيدا بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له.

ومن جانبه أعرب محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ لما يقوم به ن مجهودات فى التواصل وتقديم الدعم للحالات الإنسانية. 

الجدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عاما ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدى الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.

وكانت قد وثّقت هناء قنديل، محامية، بهاتفها المحمول واقعة اعتداء كمسري على رجل أمام ابنته داخل قطار في محافظة المنوفية.

وقالت هناء قنديل لـ«الدستور» إنها حررت محضرا ضد الكمسري في مركز شبين الكوم وأنها اصطحبت سيدتين للشهادة معها في قسم الشرطة لحفظ حق الرجل المُعتدى عليه، ليعاقب كل مَن تسوِّل له نفسه ما فعله هذا الكمسري وصفع شخص كل ذنبه أنه لا يملك ثمن التذكرة ولتعنته في عدم أخذ الأجرة منها.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته خمس دقائق وقعت أحداثه داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمسري ومساعديه، مع إحدى السيدات (مصورة الفيديو)، قالت إنهم اعتدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على ثمن  التذكرة، وعدم دفع الغرامة.

وظهرت السيدة وهي تخرج 50 جنيها قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمسري رفض، بينما توعدته السيدة بمعاقبته قانونيا.

وأكدت هناء قنديل أنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيها لدفعها للكمسري، لكنه رفض الحصول على الغرامة.

وأضافت أن الكمسري كان برفقته أحد الأشخاص وهو مَن اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته وفق رواية جميع الموجودين بالقطار.

وأوضحت أن الشخص صاحب التذكرة كان من المفترض أن ينزل محطة قطار منوف، ولكنه لم يستطيع، فقرر النزول في محطة الحامول، ولكن بسبب الواقعة حاول النزول في محطة قبلها لعدم قدرته المالية، ولكن الكمسري تعامل معه بطريقة سيئة جدا ورفض نزوله، مؤكدة أنه فور وصولها محطة شبين الكوم أبلغت قسم شرطة المحطة بالواقعة، وسلمت لهم فيديو الواقعة قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

المنوفية قطار كرم مواقع التواصل لقاء محافظة محافظ

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وائل لطفي

تجارة القبح

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