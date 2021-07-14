«بدائل أفضل».. أولياء أمور يُقررون إنهاء «أسطورة» الثانوية العامة

تزامنًا مع الامتحانات

طريق واحد، تسير عليه أغلب الأجيال المتعاقبة دون تغيير، بالرغم من صعوبته وتكلفته المادية على أولياء الأمور، هو طريق الثانوية العامة التقليدية، فبمجرد الانتهاء من المرحلة الإعدادية يتسابق الجميع من أجل إلحاق ابنائهم بالثانوية العامة.

ويعود ذلك ربما إلى الخوف من النظرة المجتمعية لما غير الثانوية العامة، بالرغم من أن هناك بدائل عديدة وقد تكون أكثر إفادة من الثانوية إلا أن الطلاب وأولياء الأمور لا يلجأون إليها في المعظم، سيرًا على نفس الخطى للأجيال السابقة.

ومن البدائل التي تم استحداثها مؤخرًا هي مدارس المصانع الكبرى، والتي يدرس في الطالب المواد ويعمل في نفس الوقت، منها مدارس: "توشيبا العربي، والسويدي، we للاتصالات، الضبعة النووية، الطاقة الشمسية، غبور للسيارات، الذهب والمجوهرات، مياه الشرب، الهيئة العربية للتصنيع".

وجميعها تقبل بمجاميع تقارب الثانوية العامة وليست بقليلة، وتتفاوت الشروط فيما بينها، فهناك مدارس تعقد اختبارات قبل الالتحاق بها في اللغة الإنجليزية والثقافة العامة، وآخرى تجري مقابلات مع الطلاب وتضمن لهم التوظيف فور التخرج.

وبالرغم من أن الأغلبية بالفعل تلجأ إلى الثانوية العامة، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود طلاب وذويهم قرروا وهم الآن في المرحلة الإعدادية عدم الالتحاق بالثانوية العامة. "الدستور" تحدثت مع بعض أولياء الأمور الذين قرروا كسر تابوهات التعليم التقليدية.

“منار.م”، إحدى أولياء الأمور، لطالب في المرحلة الإعدادية، والتي قررت فور انتهاء ابنها من تلك المرحلة، عدم إلحاقه بالثانوية العامة مثل شقيقاتها وجيرانها وكل من حولها، دون وضع اعتبار للنظرة المجتمعية لمن لا يسلك طريق الثانوية العامة.

قالت: "الثانوية العامة لازم تنتهي، دلوقتي الطالب يدخل ويتعلم شيء بيحبه مش مفروض عليه، بالعكس البدايل كل يوم بتزيد وبتختلف وبتطور، وبتضمن للطلاب وظيفة بعد التخرج على طول، زي مدارس المصانع الكبرى".

أوضحت أن معظم من حولها يعارضونها على فكرة الحاق ابنها بأحد تلك المدارس، بسبب النظرة المجتمعية له:"الناس بتقلد بعضها حتى لو فيه شيء أفضل لابني بينساقوا ورا بعض عشان المجتمع، لكن أنا قررت مدخلوش ثانوية عامة".

ومؤخرًا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بـالمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي بدأت منذ امس الثلاثاء 13 يوليو 2021 وتستمر حتى السبت 31 يوليو 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ولا يوجد شروط معقدة بها فهي تعتبر من بدائل الثانوية العامة، فلا بد أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

نفس القرار اتخذه عمرو طارق، أحد أولياء الأمور، إذ قرر عقب تجربته مع ابنه الأكبر في الثانوية العامة، ألا يكررها مع ابنه الأصغر، قائلًا:"ابني الكبير كان بيعاني وقت الثانوية العامة خصوصًا أنه كان نظام السنتين القديم ومدخلش في النهاية الكلية اللي عايزها".

يضيف: "قررت إني مش هكرر المعاناة دي تاني مع ابني الصغير، وإني هدخله أي بديل للثانوية العامة، يقدر يتوظف منه بعد التخرج على طول، بدل ما يدرس حاجات مش بيحبها ويدخل كلية مش عايزاها، ويدور كتير على شغل".

وعن نظرة المجتمع قال “طارق”:"الناس بتشوف أن اللي مش بيدخل الثانوية العامة مجموعه أقل، رغم أن المدارس دي بتقبل من مجاميع متقاربة مع الثانوية لكن النظرة دي قدامها كتير لحد ما تتغير، ومصلحة ابني واللي يختاره أهم من نظرة المجتمع اللي هتتغير كمان سنتين تلاته".