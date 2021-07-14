المتبقي من جدول امتحان الثانوية العامة 2021 من أبرز الكلمات البحثية حاليا على محرك البحث العالمي حتى تصدرت القائمة الرئيسية في بحث جوجل خلال ساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قائمة المواد المتبقية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وخطوات الحصول على النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الدستور الإلكتروني.

المتبقي من جدول امتحان الثانوية العامة 2021 علمي

انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من أداء 3 امتحانات خلال العام الدراسي الحالي (2020-2021) هم (مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأجنبية الثانية، مادة الجبر والهندسة الفراغية) حتى الآن فيما يتبقى أداء امتحان ( الكيمياء والفيزياء واللغة الأجنبية الأولى والديناميكا والأحياء و الاستاتيكا مادة الجيولوجيا و التفاضل والتكامل) حيث تنتهي امتحاناتهم في 2 أغسطس المقبل فيما انتهى طلاب الشعبة الأدبية من أداء امتحان مادتين فقط هما ( اللغة العربية و اللغة الأجنبية الثانية) فقط حتى الآن ويتبقى أداء امتحان ( مادة الجغرافيا، مادة الفلسفة، مادة علم النفس والاجتماع ومادة اللغة الأجنبية الأولى) وتنتهي امتحاناتهم في 29 يوليو الحالي.

رابط وخطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستعلام الالكتروني على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم عقب الانتهاء من الامتحانات واعتمادها رسميا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن النتائج من القائمة الرئيسية للموقع

تحديد الصف الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابع لها

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على استعلام

ظهور درجات الطالب كاملة والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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رابط الحصول على درجات الثانوية العامة عبر الدستور

رابط موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة

حالة من القلق تسيطر على أولياء الأمور عندما يبحثون على المتبقي من جدول امتحان الثانوية العامة 2021 عبر المنصات الإلكترونية عن كيفية حصولهم على درجات أبنائهم في الامتحانات حيث وفر موقع الدستور الالكتروني رابطا إلكترونيا ( من هنا) يمكن من خلاله تسجيل بيانات الطالب كاملة وإرسال درجاتهم على عبر وسائل التواصل التي يتم تسجيلها من (رقم الهاتف والبريد الالكتروني) فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.