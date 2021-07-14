حفل توقيع «إمبراطورية إمام الكروية» بمعرض الكتاب.. اليوم

يقام حفل توقيع كتاب «إمبراطورية إمام الكروية» للكاتبة ماجي الحلواني، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، اليوم الأربعاء، في الساعة الواحدة ظهرا بين صالة 2 وصالة 3 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يوثق الكتاب تاريخ عائلة إمام وارتباطها الوثيق بنادي الزمالك، فالكابتن يحيي إمام – رحمه الله – والمولود عام 1919، هو أول أفراد عائلة إمام الكروية، وبعده الابن الثعلب (حمادة إمام)، ثم الحفيد الإمبراطور (حازم إمام).

يحضر حفل التوفيع كل من الكاتبة الدكتورة ماجي الحلواني، والكابتن حازم إمام، وعدد من مسؤولي دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، وجمهور ورواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحًا، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.