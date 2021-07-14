الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أشوفك مهندس قد الدنيا».. والدة طالب تبتهل لابنها أمام لجنة الهندسة الفراغية

جريدة الدستور

على باب مدرسة خالد بن الوليد بحي المقطم تجلس الأم وابنها الصغير، وفي يدها الهاتف المحمول تقرأ له الأدعية ويرددها ابنها الصغير، كانت ترافقه خلال مذاكرته، لم تنام وتسهر بجواره، وتعمل على بث الطمأنينة بداخله.

تقول والدة عبدالرحمن، إنها تقرأ له الأدعية باستمرار ليطمئن قلبها، قائلة: "نفسي اطمن عليه ويدخل الكلية اللي نفسه فيه ويبقى مهندس قد الدنيا لأنه أحن ولد في اخواته".

وتابعت والدة طالب الثانوية العامة، أن ابنها كان يعاني من وجع في المعدة وقئ منذ أمس، وقامت بإعطاءه الدواء وتهدئته، وتوفير له كافة المشروبات الساخنة والأطعمة الطازجة قائلة له: "أنت عملت اللي عليك اطمن وأنا راضية بالمجموع اللي هتحيبه المهم أشوفك بخير".

وبدأ، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بالشعبة "علمي رياضة" أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية في ثالث أيام امتحاناتهم "المتزامن مع خامس يوم من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021"، حيث يؤدي حاليا 100 ألف و435 طالب وطالبة بالشعبة الرياضية امتحان الجبر والهندسة الفراغية .

وذلك بعد ان أتم مسئولو اللجان عمليات تعقيم الطلاب واتباع إجراءات التفتيش من خلال العصا الإلكترونية، وإجراءات فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان للتأكد من عدم خروج التابلت عن المنظومة أو الاستعانة بتابلت خارجي أو وجود شريحة للانترنت به، أو تهكيره واختراقه، كما تم سحب جميع الهواتف المحمولة التي اصطحبها الطلاب للجان، منعا لاستخدامها في الغش.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الساعة العاشرة صباح اليوم ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبًا وطالبة.

وكان قد أدى 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، أمس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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