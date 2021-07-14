نشاط الرئيس السيسي ومبادرة التمويل العقاري يتصدران اهتمامات الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة التمويل العقاري وغيرها من الأخبار الخاصة بالشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" استقبال الرئيس السيسي، أمس، وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية، وذلك في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب كلٍ من «دينيس إيريك» الراعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجذور الشبابية، و«خريستو ثيودور» رئيس الجالية اليونانية في مصر.

وكذلك نقلت صحف القاهرة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة المختلفة بالمتابعة الدورية الدقيقة للأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، والاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع نظيره العراقي برهم صالح، إلى جانب برقية التعزية التي أرسلها الرئيس السيسي أيضا لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للإعراب عن خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة «ذي قار» في العراق.

وركزت الصحف أيضا على إعلان البنك المركزي تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما، حيث تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

امتلاك مصر «القدرة الشاملة» سلام واستقرار للمنطقة

وفي صفحتها الأولى وبعنوان "امتلاك مصر «القدرة الشاملة» سلام واستقرار للمنطقة"، نقلت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن إطلاق مبادرة «إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية» جاء استنادا للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث، والممتد عبر آلاف السنين، منوها بأن المبادرة تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا.. كما أكد أصالة العلاقات والقواسم المشتركة بين الشعوب الثلاثة وانصهار الجاليات القبرصية واليونانية داخل بوتقة الشعب المصري، على مدى عدة أجيال متعاقبة، وهو الأمر الذي جعل مصر أول دولة في العالم تحتفل بالجاليات التي أقامت بها دعما للعلاقات بين الشعوب.

وأبرزت الصحيفة أيضا تشديد الرئيس على أن التطور الذي تشهده مصر حاليا والسعي لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه بالأساس هو التنمية والبناء والسلام، والحفاظ على الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

ولفتت "الأهرام" إلى إشارة الرئيس السيسي إلى اهتمام مصر باستمرار تدعيم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين الدول الثلاث لاستكمال مسيرة الترابط، وذلك من خلال فئة الشباب، مشددا في هذا الإطار على أن هذا «التعاون الثلاثي» يعد نموذجا يحتذى به، في شرق المتوسط بجميع المجالات.

وأضاف أن زيارة الشباب في إطار مبادرة «إحياء الجذور» هي خطوة مهمة لتعميق التواصل بين الأجيال من الدول الثلاث، كذلك تعزيز التعاون بينهم، لافتا إلى أهمية الشباب كصانع للمستقبل ولبناء جيل يعتز بأصوله ويؤمن بأهمية الوحدة والترابط بين الدول الثلاث، وتبني المواقف الداعمة للقضايا المشتركة بينها، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط وتحقيق التنمية والرخاء لهذه الشعوب.

وفيما يتعلق بالتطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، ركزت صحيفة "الأهرام" على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين - أجهزة الدولة المختلفة بالمتابعة الدورية الدقيقة للأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر، فضلا عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلي، إيذاناً ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي، واستعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

الرئيس يعزي القيادة العراقية في ضحايا مستشفى الحسين

وتحت عنوان "الرئيس يعزي القيادة العراقية في ضحايا مستشفى الحسين" أفادت "الأهرام" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح، أعرب خلاله عن خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة «ذي قار» في العراق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس العراقي أعرب من جانبه عن خالص تقديره للرئيس السيسي على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرا إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة.

كما بعث الرئيس ببرقية تعزية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعرب فيها عن مواساته في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

وأبرزت صحيفة (الأخبار) المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، موضحة أن البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري بإجمالي 100 مليار جنيه، بتيسيرات غير مسبوقة من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ومدة سداد تصل إلى 30 عاماً، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة.

ووفقا للبنك المركزي تنطبق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة دخلهم والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي - الدخل الشهري 4500 جنيه للفرد و6 آلاف جنيه للأسرة، وتصل قيمة الوحدة إلى 250 ألف جنيه، حيث يتم سداد 10% دفعة مقدمة بالنسبة لمتوسطي الدخل، وبالنسبة لمن يبلغ الحد الأقصى لصافي دخله الشهري 10 آلاف جنيه أو الأسرة التي يبلغ دخلها الشهري 14 ألف جنيه يتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، التي يصل سعرها إلى 1.1 مليون جنيه بحد أقصى، وبالنسبة للوحدات التي يتراوح سعرها بين 1 أو 1.4 مليون جنيه يتم سداد 10% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.