بعد محاولته الاعتداء على صحفى.. إيقاف لاعب غانى بغزل المحلة وإحالته للتحقيق

قررت إدارة نادي غزل المحلة إيقاف اللاعب الغاني فرنسيس أفيري وإحالته للتحقيق واستبعاده من المران مع الفريق الأول عقب مطاردته لأحد الصحفيين في التدريبات على خلفية وصفه بأنه ليس لاعبًا وإنما مغنى.

ووصف على العباسى، رئيس نادى غزل المحلة الواقعة بأنها (غريبة جدًا) وبدأت منذ إبلاغ النادي عدم التجديد للاعب الغاني وهو ما علم به أحد الصحفيين، فكتب بأن إدارة غزل المحلة قررت إنهاء عقد أفيري، وهو ما جعله يقوم بهذا السلوك معه ليتداول رواد مواقع التواصل الواقعة على نطاق واسع، لافتًا إلى أن اللاعب يقوم بالغناء بالفعل فى التمرين: "أفيري لديه موهبة الغناء، وله فيديو شهير في حفلة رياضية في غانا، وعدد من الفيديوهات على تيك توك، بدأ البعض يتحدث عن أنه مغنٍ وليس لاعبًا، وهو ما كتبه الصحفي".

وواصل: "فرانسيس تحدث معي وأبلغني أنه لن يترك ذلك الصحفي، في واقعة غريبة ونحن مندهشون منها، بالفعل نزل اللاعب المران، قبل أن يجرى في الملعب وسط دهشة الحضور، وقفز على السور الحديدي، لتبدأ مطاردة اللاعب وراء الصحفي".

واختتم مداخلته: "أصدرنا بيانًا أخطرنا فيه اتحاد الكرة بالواقعة، لأنه لاعب دولي، وتم إيقافه وإحالته للتحقيق لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة".