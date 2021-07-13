بارزانى يقدم التعازى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين بالعراق
وجه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، مساء اليوم، التعازي والمواساة إلى عوائل وأقارب وأصدقاء ضحايا حادث الحريق في مستشفى الحسين في الناصرية، وشاطرهم الأحزان.
وجاء فى رسالة بارزاني: "أبتهل إلى الله العظيم أن يتغمد أرواح ضحايا ذلك الحادث المؤسف بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كما قدم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تعازيه لأسر الضحايا.
وقال فى بيان له مساء اليوم إن هذه الكارثة التي خلفت عشرات الأبرياء جاءت وسط ظرف اجتماعي لم يألف العراقيون تفككًا مثله، واقتصادي خانق وأمني هش، ومع ذلك قدم الجميع للعالم مثالًا من الترابط والإيثار يفرض احترامهم على الآخرين ويظهر قيمهم الأصيلة.