الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بارزانى يقدم التعازى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين بالعراق

مسعود بارزانى
مسعود بارزانى

وجه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، مساء اليوم، التعازي والمواساة إلى عوائل وأقارب وأصدقاء ضحايا حادث الحريق في مستشفى الحسين في الناصرية، وشاطرهم الأحزان. 

وجاء فى رسالة بارزاني: "أبتهل إلى الله العظيم أن يتغمد أرواح ضحايا ذلك الحادث المؤسف بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تعازيه لأسر الضحايا.

 وقال فى بيان له مساء اليوم إن هذه الكارثة التي خلفت عشرات الأبرياء جاءت وسط ظرف اجتماعي لم يألف العراقيون تفككًا مثله، واقتصادي خانق وأمني هش، ومع ذلك قدم الجميع للعالم مثالًا من الترابط والإيثار يفرض احترامهم على الآخرين ويظهر قيمهم الأصيلة.

مسعود بارزاني حريق العراق كورونا حريق مستشفى الحسين

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