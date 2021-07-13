القبض على سائق صدم 5 أفراد شرطة بينهم رئيس مباحث 15 مايو

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق بتهمة دهس رئيس مباحث 15 مايو و4 أمناء شرطة، خلال معاينة حريق سيارة محملة بالوقود على طريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري الأوسطي، ما تسبب في إصابة رئيس المباحث وأمناء الشرطة الأربعة.

وتبين أن السائق المتهم كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة، ولم ينتبه لوجود السيارة المحترقة وبجانبها فريق المعاينة الذي كان يحيطها بالمتاريس الحديدية، فاصطدم السائق بأفراد الأمن، فأحدث إصابتهم المتفرقة، بينهم أمين شرطة حالته الصحية غير مستقرة.

وأفادت تحريات المباحث بأن السيارة المحترقة على طريق الأوتوستراد كانت محملة بالوقود، واصطدمت بسيارة أخرى نقل كانت محملة بالطوب، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالغة في خزان الوقود، وتحول إلى كتلة من اللهب.

وتمكن ركاب السيارتين من النجاة والابتعاد عن مكان الحريق، حتى وصلت قوة من الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، فقررت انتداب لجنة فنية لمعاينة الحادث وموافاتها بنتائج المعاينة، وانتدب أيضًا خبراء المعمل الجنائي للمعاينة لتحديد أسباب الحريق للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل الواقعة

وكان قد شب حريق هائل في سيارة نقل محملة بالوقود، قبل قليل، إثر صدمها من سيارة نقل أخرى محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري الأوسطي، وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب التي حجبت الرؤية في محيط الحادث، ما دفع قوات الأمن للانطلاق فورا لمكان الحادث لتسيير السيارات لمنع وقوع حوادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.