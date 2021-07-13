الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سائق صدم 5 أفراد شرطة بينهم رئيس مباحث 15 مايو

الحادث
الحادث

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق بتهمة دهس رئيس مباحث 15 مايو و4 أمناء شرطة، خلال معاينة حريق سيارة محملة بالوقود على طريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري الأوسطي، ما تسبب في إصابة رئيس المباحث وأمناء الشرطة الأربعة.

وتبين أن السائق المتهم كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة، ولم ينتبه لوجود السيارة المحترقة وبجانبها فريق المعاينة الذي كان يحيطها بالمتاريس الحديدية، فاصطدم السائق بأفراد الأمن، فأحدث إصابتهم المتفرقة، بينهم أمين شرطة حالته الصحية غير مستقرة.

وأفادت تحريات المباحث بأن السيارة المحترقة على طريق الأوتوستراد كانت محملة بالوقود، واصطدمت بسيارة أخرى نقل كانت محملة بالطوب، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالغة في خزان الوقود، وتحول إلى كتلة من اللهب.

وتمكن ركاب السيارتين من النجاة والابتعاد عن مكان الحريق، حتى وصلت قوة من الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، فقررت انتداب لجنة فنية لمعاينة الحادث وموافاتها بنتائج المعاينة، وانتدب أيضًا خبراء المعمل الجنائي للمعاينة لتحديد أسباب الحريق للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل الواقعة

وكان قد شب حريق هائل في سيارة نقل محملة بالوقود، قبل قليل، إثر صدمها من سيارة نقل أخرى محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري الأوسطي، وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب التي حجبت الرؤية في محيط الحادث، ما دفع قوات الأمن للانطلاق فورا لمكان الحادث لتسيير السيارات لمنع وقوع حوادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

أمناء الشرطة حوادث الطرق 15 مايو قوات الحماية المدنية الطريق الدائري الأوسطي القبض على سائق سيارة نقل محملة بالوقود

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

«أزمة جديدة فى الزمالك».. كارتيرون يدخل فى صدام مع فاروق جعفر

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

إجازة العيد الكبير 2021 للبنوك وموعد استئناف العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 730 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا