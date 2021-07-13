الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ومصادرة 56 «شيشة» خلال حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

حملة لتطبيق الإجراءات
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافتيريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأكد ضرورة اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الفيروسات.


وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم شن حملة تفتيشية مفاجئة على المقاهي والكافتيريات بحي شرق مدينة أسيوط برئاسة الشاذلي محمد نائب رئيس حي شرق، وبمشاركة قسمي الإشغالات والرخص، حيث تم ضبط ومصادرة 56 “شيشة”، وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وأعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط(01060603745).

حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط
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