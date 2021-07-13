وكيل تعليم مطروح يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الرابع للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية في مدينة مرسى مطروح إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الفرنسية فترة واحدة لمدة ساعتين .

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية.

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها الي اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر اليو اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ورجال الشرطة تقديرا للتأمين المحكم للجان امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الاول وتأمين مركز توزيع الأسئلة وكذلك التأمين المشدد لصناديق أوراق الاسئلة والاجابات بكافة اللجان الامتحانية بأرجاء محافظة مطروح.

وثمن وكيل تعليم مطروح اليقظة الأمنية العالية لرجال الشرطة بمطروح مشيدا بالحس الامني الراقي أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.

وفي سياق متصل، فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، وبدء توافد الملاحظين والمراقبين على اللجان، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم، بإجمالي 252 ألف و353 طالبا وطالبة.

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، حيث يتوجه طلاب شعبة العلمية لأداء امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الثانية.