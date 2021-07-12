توصية برلمانية لإدراج بند بالموازنة لحديقة الحيوان لشراء حيوانات

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عدم وجود بند مخصص فى الموازنة من قبل وزارة المالية لشراء حيوانات لحديقة الحيوان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة د. درية شرف الدين بشأن التراجع في مظهر حديقة الحيوان وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الأثرية، وعدم توافر الرعاية والنظافة بالحديقة، وسوء حالة حديقة الأسماك بالزمالك نظرا للإهمال الشديد مما أدي إلى ضياع معلم سياحي وتراثي مهم.

وأضاف أن حديقة الحيوان تشهد لأول مرة تزويدها بأنواع جديدة من الحيوانات دون تحميل الدولة أي أعباء، مشيرا إلى أن هناك أنواع كثيرة من الحيوانات بحديقة الحيوان، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لتطوير الحديقة وتنميتها.

وقالت النائبة درية شرف الدين، إن حديقة الحيوان من الإنجازات العظيمة للخديوى إسماعيل، الذى كان يحكم فى وقت من الأوقات مصر لذلك يجب الحفاظ عليها، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان تشهد تراجعا كبيرا سواء من ناحية النظافة أو انتشار الباعة الجائلين.

وأوصت لجنة الزراعة برئاسة هشام الحصرى ضرورة إدراج حديقتي الحيوان والأسماك ضمن خطة تطوير القاهرة، كما أوصت وزارة المالية أن تدرج بندا بالموازنة لحديقة الحيوان لشراء حيوانات.

وقال النائب هشام الحصري: سيتم التنسيق مع الدكتورة درية شرف الدين وإجراء زيارة للحديقتين ولمشاهدتهما على أرض الوقع".

فيما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، طلبات إحاطة مقدمة من النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين

وجاء طلب الإحاطة مقدم من النائب أحمد عاشور أحمد، بشأن توقف العمل بمصنع تكرير السكر بالحوامدية لمدة ستة أشهر لعدم توافر السكر الخام.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بشأن طلب الاحاطة بأن يحقق هذا المصنع مكاسب واضحة وفي حالة مواجهته اي مشكلة تعرضه للغلق نهائي يتم إبلاغ لجنة الصناعة علي الفور والتي ستعمل علي لحل الأزمة بالتنسيق مع الوزير المختص من اجل دعم المواطن.