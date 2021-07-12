الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمن والدفاع السودانى» يبحث تطورات سد النهضة وحفظ الحقوق المائية

مجلس الأمن والدفاع
مجلس الأمن والدفاع السوداني

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم، جلسة طارئة ناقش خلالها قضايا مهمة وملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة.

وأعرب المجلس عن أسفه للأحداث التي وقعت في شرق السودان وجنوب كردفان، وترحم على أرواح الضحايا من أبناء الوطن، مستعرضًا الأسباب والدوافع التي أدت إلى تجدد الصراعات القبلية، ووقف المجلس على نواحي القصور والمعالجات الآنية والحلول الجذرية، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

واتخذ المجلس عدة قرارات، أهمها إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان، وتكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء السكنية التي تعتبر بؤرًا للعنف وتكثيف جهود العون الإنساني في المناطق المتأثرة.

وأوضح وزير الدفاع ومقرر المجلس الفريق الركن يس إبراهيم أن المجلس استمع إلى تنوير عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان حفظًا للحقوق والضمانات القانونية الملزمة لكل الأطراف.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لسد النهضة ووفد التفاوض وصولًا إلى مجلس الأمن الدولي، كما قرر المجلس عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة، بمدينة الروصيرص تعقبه بالمدينة جلسة خاصة لمجلس الأمن والدفاع.

وجدد المجلس موقفه الثابت من القضايا المصيرية والتي تمس الأمن الوطني وتهدد السلم.

 

 

مجلس الأمن والدفاع السوداني السودان سد النهضه الخرطوم عبد الفتاح البرهان

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