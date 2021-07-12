إخلاء سبيل فتاة «التيك توك» ريناد عماد بكفالة 20 ألف جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد، وشهرتها "ريناد عماد"، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة ريناد عماد المعروفة إعلاميًا بفتاة التيك توك، بالحبس 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، وتقديم فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كانت تمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمة على ذمة القضية، بعد التحقيقات التي جرت معها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

ويقول خبير قانوني، إن فتاة التيك توك ريناد عماد أمام 3 سيناريوهات بعد تقديم المتهمة لاستئناف على حكم حبسها، أولها هو تأييد الحكم الصادر بحبس المتهمة 3 سنوات، وثانيها هو تخفيف الحكم الصادر، وثالثها هو إلغاء الحكم الصادر تجاه المتهمة.

وتم ضبط "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها.