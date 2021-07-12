الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد فيروس كورونا، التي تنتجها شركات مختلفة.

وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، خلال إفادة عبر الإنترنت إنه توجه خطير للغاية، ونفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات).

وتابعت سواميناثان: «سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها»، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أكد في وقت سابق من اليوم، أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، متوقعا أن تتحول سلالة «دلتا» قريبا إلى النسخة المهيمنة في العالم.

وأشار غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم”، مبينا أنه تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنه جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة".

وأضاف تيدروس: «نواجه تدهورا لحالة الطوارئ الصحية (الخاصة بجائحة فيروس كورونا)، الأمر الذي يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد».

وذكر أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" سجلت حتى الآن في 104 دول، لافتا إلى أن توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنها ستصبح قريبا النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم.