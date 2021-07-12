ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ضخمة في طريقها إلى الصين

تداولت أرصفة ميناء دمياط 25 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

كما أستقبل الميناء اليوم الأثنين، ناقلة الغاز المسال ( SERI BALQIS ) والتى ترفع علم ماليزيا و يبلغ طولها 259 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 60 ألف طن من الغاز المسال متجهة الى الصين ، وقد تابع اللواء بحرى أ وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23380 طن تشمل: 9551 طن فوسفات و 8000 طن يوريا و 2400 طن رمل و 3429 طن كوارتز .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36573 طن تشمل : 4500 طن ذرة و 11991 طن خردة و 4104 طن ابلاكاش و 5694 طن حديد و 10284 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 808 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و ملوخية و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( كركديه و ليمون و بصل و فول و برسيم حجازى ) و فواكه ( برتقال و فراولة و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و الاردن و الصين و اسبانيا و هولندا و اليونان و سنغافورة و انجلترا و المانيا و امريكا و سريلانكا و سلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 923 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1683 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45445 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4802 شاحنة في دمياط.