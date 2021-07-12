عمرو دياب يعزى رامى صبرى فى وفاة شقيقه

حرص الفنان عمرو دياب على نعي شقيق المطرب رامي صبري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب عمرو دياب ناعيا رحيل شقيق رامي صبري «خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمة الله عليه، وألهم العائلة الصبر والسلوان».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الهضبة على منشوره الأخير خاصة أنه حريص دائما على التواجد في هذه المناسبات والوقوف بجوار زملاء المهنة دائما خاصة في ظل وجود أزمات سابقة بين الطرفين آخرهما أزمة أغنيته الأخيرة التي قال إنها كانت ملكه قبل غناء عمرو دياب لها.

وتوفي أمس كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري وأعلن خبر الوفاة رامي صبري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب "توفي الي رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفرله".

وكشف رامي صبري صباح اليوم عبر حسابه علي موقع تبادل الصور الشهير صورة لشقيقه وهو في الكعبة الشريفة بملابس الإحرام، وأعلن من خلالها عن موعد ومكان صلاة الجنازة حيث كتب "ستقام صلاة الجنازة علي أخي وحبيبي كريم صبري ، بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة في مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وخلال الساعات الماضية حرص عدد كبير من النجوم على الوقوف بجوار رامي صبري ونعوا رحيل شقيقه كريم، عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في مقدمة المعزين النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي قال: "البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم، أدعوا الله أن يتغمده برحمته و يلهم أهله الصبر و السلوان"، بينما قال تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري نسألكم الدعاء والفاتحة له".