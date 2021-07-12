الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري يتصدر تريند «جوجل»

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه

تصدر اسم الفنان رامي صبري قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عقب انتشار خبر وفاة شقيقة الأصغر.

وكشفت التحريات أن "كريم" المتوفى كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، ونقله والده أمس الأول إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج.

وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافه من بعض الأهالي.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بغرف كريم شقيق المطرب رامي صبري في مياه ترعة المريوطية وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفى من مياه ترعة المريوطية وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

كما علم المطرب رامي صبري بخبر وفاة شقيقه وهو على متن طائرة في طريقة لدبي ثم قام بإنزال حقائبه قبل تحرك الطائرة وعاد إلى الهرم، وانه سوف يتم اعلان تفاصيل الجنازة في صباح اليوم الثلاثاء.

 

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نعوا شقيق رامي صبري بعد وفاته غرقا، حيث إن وفاته جاءت صدمة للجميع خاصة من المتابعين للفنان الشاب رامي صبري الذي يتمتع بشهرة عالية وعدد من المتابعين كثيرا جدا، الأمر الذي جعل الجميع يعزيه بكلمات مؤثرة لما تسبب به هذا الخبر من حزن دفين في الوسط الفني بأكمله وليس على مستوى الجماهير فقط.

والجدير بالذكر ان شقيق رامي صبري مطرب، من مواليد 1988، طالب في معهد الفنون المسرحية، قدم عدد من الأغنيات خلال الفترة الاخيرة، كانت أولى أغنياته عن الوطنية عام 2011 تحت أسم مصري أصلي، كما قدم أغاني سنجل رومانسية منها من يوم فراقنا،كما قدم أغنية وطنية باسم مش مجرد نيل من ألحانه.

الحماية المدنية الجيزة مصر مواقع التواصل رامى صبرى

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وائل لطفي

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