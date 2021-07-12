رغم المخاوف من سلالات «كورونا».. صعود الأسهم الأوروبية اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، إذ يسعى المستثمرون إلى الأمان في القطاعات الدفاعية مثل

المرافق والعقارات بسبب المخاوف المستمرة من أن انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مواصلا مكاسبه بعد انتعاش قوي يوم الجمعة.

وصعدت أسهم المرافق والعقارات والخدمات المالية بما بين 0.5 بالمئة و واحد بالمئة، بينما انخفضت أسهم البنوك والتعدين والسيارات الحساسة للاقتصاد.

وفي سياق متصل، صعدت الأسهم الأوروبية، الأسبوع الماضي، إذ يقتنص المستثمرون الصفقات، بعد إحدى أسوأ موجات البيع التي شهدتها السوق منذ بداية العام في ظل حالة من القلق بشأن تعثر تعافي الاقتصاد العالمي.

وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة، فيما ارتفعت القطاعات التي تضررت جراء الانخفاض هذا الأسبوع، مثل شركات صناعة السيارات والتعدين، بالقدر الأكبر.

لكن المؤشر القياسي ما زال على مسار تسجيل خسارة أسبوعية 0.4 بالمئة بعد قفزة جديدة في الإصابات بكوفيد- 19، على الأخص في آسيا، وكذلك ارتفاع في أسواق السندات، مما يضر بالإقبال على الأصول العالية المخاطر.

وارتفعت أسهم آي. إيه. جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وريان إير بين واحد بالمئة و2.6%، إذ تخطط بريطانيا لإنهاء الحجر الصحي على القادمين من الخارج الذين تلقوا جرعات اللقاح كاملة من دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

وربح سهم إيرباص الفرنسية لصناعة الطائرات 2.5 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 52 بالمئة في التسليمات في النصف الأول من العام.

وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع أمس، بما بين واحد بالمئة و1.3 بالمئة.