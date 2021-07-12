الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 25 طن مخلفات وصيانة وتركيب 45 كشافا بالمنيا

صيانة وتركيب كشافات
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها المسائية في مجالات النظافة، وصيانة وإصلاح وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد الجديدة، حيث قامت برفع 25 طن مخلفات، وإصلاح وصيانة وتركيب 45 كشاف إنارة ولمبات ليد، وذلك بعدد من القرى التابعة لها.

وقال اللواء أركان حرب  ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم الكهرباء بمجلس قروي بني محمد سلطان واصل  مساء اليوم أعماله، حيث تم تركيب عدد 10 لمبات ليد جديدة بطريق المحولات مساكن ماقوسة، وتم صيانة  20 كشاف، كما قام قسم الكهرباء بمجلس بني محمد سلطان بتركيب لمبات بطريق بني مهدي وبني أحمد الشرقية، وبني مهدي المطاهرة البحرية، وطريق كدوان.

وأضاف عبد التواب حسن، رئيس قسم الإنارة ببني محمد سلطان، أن فريق الكهرباء قام بإحلال وتجديد الأسلاك المتهالكة بطول 900 متر، وتركيب 15 لمبات ليد جديدة بطريق مصر أسوان والشوارع والطرق الرئيسية بالقرية والتوابع، حيث تم إحلال وتجديد أسلاك الكهرباء بطريق مصر أسوان لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية والتوابع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات النظافة بالوردية المسائية اليوم بطوخ الخيل ونزله حسين، حيث تم رفع 25 طن من المخلفات الصلبة والأتربة من على جانبي طريق ترعة سري والبحر اليوسفي بنطاق قرية طوخ الخيل والقرى التابعة لها، ومن على طريق طراد النيل من نزله حسين حتى الحوارته ونقلها إلى الظهير الصحراوي، حفاظًا على المظهر الجمالي للقرى، وتجنبًا لانتشار الأمراض والأوبئة. 

وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام والارتقاء بمنظومتي النظافة والإنارة بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقرى للحفاظ على جمال مركز و مدينة المنيا.

صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
صيانة وتركيب كشافات ولمبات ليد بقري المنيا
المنيا رفع مخلفات صيانة وإصلاح كشافات تركيب لمبات ليد اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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