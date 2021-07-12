وسط إجراءات احترازية.. بنك ناصر يعلن استمرار صرف معاشات يوليو

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن استمرار صرف معاشات من يتقاضى أكثر من 3000 جنيه، ومن تخلف عن الصرف، بناءً على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث تم توفير كافة أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك.

وأشار بنك ناصر، عبر موقعه، إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

من جهة أخرى، أعلن بنك ناصر، عن إمكانية حصول الفرد أو الأسرة على مساعدات إذا كانت في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي:

- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مثل "الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام".

- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضًا، ويحتاج الى إجراء عملية أو جلسات أو أدويـة بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقًا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.