أمين «القومي للطفولة» تستقبل مجموعة من الأطفال المتفوقين بمجالات رياضية مختلفة

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة مجموعة من الأطفال الموهوبين والمتفوقين في مجالات رياضية مختلفة وهم: أمينة كريم الحاصلة على عدد من البطولات والميداليات الذهبية في رياضة التنس، والطفلة زينة مصطفى حاصلة على ميداليات ذهبية في رياضة الجمباز، والطفل آدم رضا عزب والذي شارك في ٩ بطولات للجمباز آخرها شهر مايو الماضي وحصل على ميداليات ذهبية.

وأعرب عن سعادتها وفخرها بما حققوه من إنجاز في هذا السن الصغير وأنهم مستقبل مصر ومن سيرفعون أسمها عاليا في المحافل الدولية، وأهدتهم درع المجلس تقديرا وتكريما لهم ولمجهودهم وإصرارهم على التفوق والنجاح.

وأكدت الأمين العام للمجلس أن تقديم الدعم والمساندة للأطفال الموهوبين فى كافة المجالات ضمت أولويات عملنا، وهم شركاء وسفراء المجلس لدعم حقوق الطفل التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية، ومنها حق الطفل في التعليم والصحة والحماية وحقوق الأطفال الفقراء ،وحق المشاركة في كافة القضايا التي تخصهم دون تمييز.

ومن جانبهم، أعرب الأطفال عن سعادتهم بتواجدهم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وتقدموا بخالص شكرهم وتقديرهم للدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس، مؤكدين أن هذا التكريم حافز لهم لاستكمال مسيرتهم نحو التفوق والنجاح.

وعلي هامش الزيارة تفقد الأطفال المركز الرئيسي لمنظومة نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ووحدة المشورة الأسرية والدعم النفسي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، واستعرض المختصين آلية العمل بمنظومة نجدة الطفل بطريقة مبسطة وأنه يمكن التواصل معهم من خلال خط نجدة الطفل علي الرقم١٦٠٠٠ علي مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتسآب على الرقم 01102121600 أو رقم الواتسآب بيزنس 01016609579 أو من خلال تطبيق نبته مصر والذي يسهم بشكل كبير في الحصول علي كافة الخدمات التي يقدمها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر، كما تعرف الأطفال على الخدمات التي تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسي للأطفال والمراهقين وأسرهم.